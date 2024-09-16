Поліція оприлюднила фото наслідків нічної дронової атаки на Київщині: поранено людину

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У ніч проти 16 вересня внаслідок падіння уламків збитих російських дронів отримала поранення жителька Київщини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Як зазначається, внаслідок падіння уламків збитих цілей ворога пошкоджень зазнали будинки місцевих мешканців та транспортні засоби. Наразі відомо, що були пошкоджені пʼять приватних будинків та пʼять автомобілів.

Жінку, яка отримала поранення госпіталізували до столичної лікарні.

Також сталося загорання трави.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час нічної дронової атаки ворога над Україною було збито 53 ударні безпілотники типу "Шахед".

Також повідомлялося, що на підступах до Києва українські військові у ніч на 16 вересня збили приблизно 20 ударних дронів ворога.