На Сумщині п'яний водій спричинив ДТП: загинув юнак й травмувалися підлітки

Фото: сайт Національної поліції

У Сумській області нетверезий водій не впорався з керуванням та злетів з дороги на узбіччя, де перекинувся

Як повідомили в пресслужбі поліції Сумської області, один пасажир загинув на місці події, ще двоє та водій транспортного засобу – отримали травми, пише RegioNews.

За даними правоохоронців, близько 21 години, в селі Нижнє Піщане по вулиці Центральній, 29-річний водій автомобіля ГАЗ-53 не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, внаслідок чого перекинувся.

"В результаті ДТП, від отриманих тілесних ушкоджень, загинув 18-річний пасажир, який перебував у кузові автомобіля. Ще двоє пасажирів 14-ти та 15-років та водій отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій перебував за кермом напідпитку. Проти нього порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині п'яний поліцейський потрапив у ДТП, внаслідок чого загинула людина.