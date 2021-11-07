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07 листопада 2021, 14:51 433

На Сумщині п'яний водій спричинив ДТП: загинув юнак й травмувалися підлітки

07 листопада 2021, 14:51 433
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Фото: сайт Національної поліції
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У Сумській області нетверезий водій не впорався з керуванням та злетів з дороги на узбіччя, де перекинувся

Як повідомили в пресслужбі поліції Сумської області, один пасажир загинув на місці події, ще двоє та водій транспортного засобу – отримали травми, пише RegioNews.

За даними правоохоронців, близько 21 години, в селі Нижнє Піщане по вулиці Центральній, 29-річний водій автомобіля ГАЗ-53 не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, внаслідок чого перекинувся.

"В результаті ДТП, від отриманих тілесних ушкоджень, загинув 18-річний пасажир, який перебував у кузові автомобіля. Ще двоє пасажирів 14-ти та 15-років та водій отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій перебував за кермом напідпитку. Проти нього порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині п'яний поліцейський потрапив у ДТП, внаслідок чого загинула людина.

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