На Сумщине пьяный водитель совершил ДТП: погиб юноша и травмировались подростки

Фото: сайт Национальной полиции

В Сумской области пьяный водитель не справился с управлением и слетел с дороги на обочину, где перевернулся

Как сообщили в пресс-службе полиции Сумской области, один пассажир погиб на месте происшествия, еще двое и водитель транспортного средства получили травмы, пишет RegioNews.

По данным правоохранителей, около 21 часа, в селе Нижнее Песчаное по улице Центральной, 29-летний водитель автомобиля ГАЗ-53 не справился с управлением и выехал на обочину, в результате чего перевернулся.

"В результате ДТП, от полученных телесных повреждений погиб 18-летний пассажир, который находился в кузове автомобиля. Еще двое пассажиров 14-ти и 15-лет и водитель получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель находился за рулем навеселе. Против него возбудили уголовное дело.

Напомним, недавно на Киевщине пьяный полицейский попал в ДТП, в результате чего погиб человек.