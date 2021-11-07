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07 ноября 2021, 14:51 431

На Сумщине пьяный водитель совершил ДТП: погиб юноша и травмировались подростки

07 ноября 2021, 14:51 431
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Фото: сайт Национальной полиции
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В Сумской области пьяный водитель не справился с управлением и слетел с дороги на обочину, где перевернулся

Как сообщили в пресс-службе полиции Сумской области, один пассажир погиб на месте происшествия, еще двое и водитель транспортного средства получили травмы, пишет RegioNews.

По данным правоохранителей, около 21 часа, в селе Нижнее Песчаное по улице Центральной, 29-летний водитель автомобиля ГАЗ-53 не справился с управлением и выехал на обочину, в результате чего перевернулся.

"В результате ДТП, от полученных телесных повреждений погиб 18-летний пассажир, который находился в кузове автомобиля. Еще двое пассажиров 14-ти и 15-лет и водитель получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель находился за рулем навеселе. Против него возбудили уголовное дело.

Напомним, недавно на Киевщине пьяный полицейский попал в ДТП, в результате чего погиб человек.

ДТП смерть авария

 
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