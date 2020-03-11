Маршрут "під кайфом”: у Хмельницькому пасажирів возив наркоман

У Хмельницькому затримали водія міського автобуса, який керував громадським транспортом у стані наркотичного сп’яніння

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У Хмельницькому затримали водія міського автобуса, який керував громадським транспортом у стані наркотичного сп’яніння

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Голос України”.

На одній із вулиць Хмельницького патрульні зупинили автобус для перевірки. Поведінка водія здалася їм підозрілою. Чоловікові провели усі необхідні у такій ситуації дослідження й виявили, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Правоохоронці забрали у водія права та зняли його з маршруту. На чоловіка склали протокол.

Як писали RegioNews раніше, працівники одного із приватних медичних центрів у Полтавській області, які спеціалізуються на допомозі наркозалежним, продавали психотропні й наркотичні речовини та наживали на цьому статки.