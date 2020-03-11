11:01  11 березня
Президент представив нового міністра оборони
10:30  11 березня
Коронавірус: Разумков скасував закордонні відрядження нардепів
09:05  11 березня
Україна буде продовжувати співпрацю з МВФ - Шмигаль
UA | RU
UA | RU
11 березня 2020, 11:29 4

Маршрут "під кайфом”: у Хмельницькому пасажирів возив наркоман

Читайте также
на русском языке
11 березня 2020, 11:29 4
Читайте также на русском языке
У Хмельницькому затримали водія міського автобуса, який керував громадським транспортом у стані наркотичного сп’яніння
Фото: Pixabay
У Хмельницькому затримали водія міського автобуса, який керував громадським транспортом у стані наркотичного сп’яніння

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Голос України”.

На одній із вулиць Хмельницького патрульні зупинили автобус для перевірки. Поведінка водія здалася їм підозрілою. Чоловікові провели усі необхідні у такій ситуації дослідження й виявили, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Правоохоронці забрали у водія права та зняли його з маршруту. На чоловіка склали протокол.

Як писали RegioNews раніше, працівники одного із приватних медичних центрів у Полтавській області, які спеціалізуються на допомозі наркозалежним, продавали психотропні й наркотичні речовини та наживали на цьому статки.


наркотики транспорт Хмельницкий Хмельницький
Громадський транспорт Чернігова дезінфікують для профілактики коронавірусу
06 березня 2020, 12:40
На Закарпатті вилучили 374 кг героїну
02 березня 2020, 17:03
Нічна стрілянина в Хмельницьку: що сталося
02 березня 2020, 16:18
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 11:45
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб
08 березня 2020, 18:58
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »