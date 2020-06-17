В зоне ООС продолжаются обстрелы, один военный погиб

Враг вел огонь из минометов и противотанковых гранатометов

Враг вел огонь из минометов и противотанковых гранатометов

Фото: flickr

17 июня в зоне ООС вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Также агрессор применил возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов - стрелковое оружие.

Вследствие вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Командование Объединенных сил выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов ранен один украинский военнослужащий.