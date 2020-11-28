Фальсифікація та підробка виборчої документації: на Львівщині судитимуть члена ДВК

Члена комісії підозрюють у підробці протоколу про підрахунок голосів

Члена комісії підозрюють у підробці протоколу про підрахунок голосів

Фото: з відкритих джерел

На Львівщині слідчі Пустомитівського відділу поліції викрили члена дільничної виборчої комісії, який під час виборів депутатів та голів місцевих рад підробив протокол підрахунку голосів виборців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановило слідство, 26 жовтня, близько 11:30, член дільничної виборчої комісії одного з сіл Пустомитівського району, здійснив підроблення уточненого протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів до сільської ради, зазначивши недостовірну кількість голосів. Надалі він передав підроблений протокол до територіальної виборчої комісії.

За даним фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 3 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.158-3 (Підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, включення до виборчої документації завідомо недостовірних відомостей) ККУ.

25 листопада члену ДВК було повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, а 27 листопада слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт на розгляд суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно із даними екзит-полу, у Львові перемагає Садовий. 23 листопада Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою.

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