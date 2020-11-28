Фальсификация и подделка избирательной документации: на Львовщине будут судить члена УИК

Члена комиссии подозревают в подделке протокола о подсчете голосов

Члена комиссии подозревают в подделке протокола о подсчете голосов

Фото: из открытых источников

На Львовщине следователи Пустомытовского отдела полиции разоблачили члена участковой избирательной комиссии, который во время выборов депутатов и председателей местных советов подделал протокол подсчета голосов избирателей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как установило следствие, 26 октября, около 11:30, член участковой избирательной комиссии одного из сел Пустомытовского района, совершил подлог уточненного протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке по выборам депутатов сельского совета, указав недостоверное количество голосов. В дальнейшем он передал поддельный протокол территориальной избирательной комиссии.

По данному факту следователи Пустомытовского отдела полиции при процессуальном руководстве Львовской местной прокуратуры № 3 открыли уголовное производство по ч.2 ст.158-3 (Подделка или незаконное изготовление избирательной документации, включения к избирательной документации заведомо недостоверных сведений) УКУ.

25 ноября члену УИК было сообщено о подозрении в совершении правонарушения, а 27 ноября следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт на рассмотрение суда", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным экзит-пола, во Львове побеждает Садовой. 23 ноября Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой.

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