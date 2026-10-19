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19 октября 2026, 09:20

Массированная атака на Киевщину: в Ирпене пострадали шесть человек, трое – пропали без вести

19 октября 2026, 09:20
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Фото: Маркушин
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В ночь на 19 октября враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и экс-мер Ирпеня Александр Маркушин, передает RegioNews.

Основной удар ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий Ирпеня Бучанского района. Оно потерпело серьезные разрушения, на месте вспыхнул масштабный пожар. Взрывной волной также повреждены соседние многоэтажки, в квартирах выбило окна.

В результате атаки в Ирпене травмированы шесть человек, в том числе трое детей. Еще три человека считаются пропавшими без вести, продолжаются их поиски.

Всего в Бучанском районе повреждены 11 частных домов, шесть автомобилей, производственные и складские помещения, а также учебное заведение.

В Вышгородском районе зафиксированы повреждения частного дома, пяти автомобилей и объекта инфраструктуры.

На местах работают все экстренные и профильные службы для ликвидации последствий атаки и помощи пострадавшим.

Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, количество пострадавших возросло до восьми.

Повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы: наземные станции "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке будут временно закрыты на вход и выход.

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