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13 березня 2020, 18:44 7

Голова Хмельницької ОДА призначив собі четвертого заступника

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13 березня 2020, 18:44 7
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Дмитро Габінет призначив Олексія Лисюка заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації
Дмитро Габінет призначив Олексія Лисюка заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА, пише RegioNews.

Олексій Лисюк народився 1988 року. Закінчив Хмельницький університет управління та права за спеціалізацією правознавство. Працював юристом загального відділу ТОВ "РосАпатитінвест" (Хмельницький). Останнє місце роботи - директор рівненського ТОВ "Девелопмент Бізнес Новейшнз".


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