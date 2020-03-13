Голова Хмельницької ОДА призначив собі четвертого заступника
Дмитро Габінет призначив Олексія Лисюка заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації
Дмитро Габінет призначив Олексія Лисюка заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА, пише RegioNews.
Олексій Лисюк народився 1988 року. Закінчив Хмельницький університет управління та права за спеціалізацією правознавство. Працював юристом загального відділу ТОВ "РосАпатитінвест" (Хмельницький). Останнє місце роботи - директор рівненського ТОВ "Девелопмент Бізнес Новейшнз".
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