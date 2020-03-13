Председатель Хмельницкой ОГА назначил себе четвертого заместителя
Дмитрий Габинет назначил Алексея Лисюка заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации
Дмитрий Габинет назначил Алексея Лисюка заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации
Об этом говорится в распоряжении председателя ОГА, пишет RegioNews.
Алексей Лысюк родился в 1988 году. Окончил Хмельницкий университет управления и права по специальности правоведение. Работал юристом общего отдела ООО "РОСАПАТИТИНВЕСТ" (Хмельницкий). Последнее место работы - директор Ровенского ООО "Девелопмент Бизнес Новейшнз".
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