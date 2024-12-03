Из-за российских обстрелов пострадали трое жителей Херсонщины

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За прошедшие сутки, 2 декабря, российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских атак трое мирных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Садовое, Станислав, Приднепровское, Белозерка, Антоновка, Никольское, Понятовка, Берислав, Нововоронцовка, Осокоровка, Золотая Балка и Гавриловка.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики избивали по критической инфраструктуре и жилым кварталам. оккупанты повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также россияне изуродовали газопровод, хозяйственное здание, гараж и частные автомобили.

Напомним, 2 декабря российские военные атаковали поселок Антоновка Херсонского района. оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 61-летнего мужчину.

Ранее, 1 декабря, российская армия сбросила взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе Херсона. В результате вражеской атаки три человека погибли, еще 11 местных жителей получили ранения. Среди погибших – волонтерка Римма Бараненко.