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Віктор Таран політолог [email protected]
12 листопада 2020, 15:15 39

Вибори 2020: Скорик в Одесі, здається, все...

12 листопада 2020, 15:15 39
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Вчора СБУ накрила офіс Дмитра Голубова і вилучила підроблені бюлетені на користь Миколи Скорика - кандидата в мери Одеси від ОТЗЖ
Вчора СБУ накрила офіс Дмитра Голубова і вилучила підроблені бюлетені на користь Миколи Скорика - кандидата в мери Одеси від ОТЗЖ
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У сухому залишку маємо наступне: фігурантам, в тому числі Голубову, світять кримінальні справи за фальсифікацію.

Скорику доведеться кинути всі сили на те, щоб відмазатися від скандалу. А це практично неможливо, враховуючи прямий взаємозв'язок. Тут вже не до виборів.

Руйнуються "сітки" ОПЗЖ.

Люди масово звертаються в правоохоронні органи, вважаючи за краще тисячі гривень свободу.

Скільки таких пачок бюлетенів в розкиданих по місту офісах ОПЗЖ - невідомо. Але це, мабуть, головне, що варто знати про вибори в Одесі і бажання проросійських політиків прийти до влади.

вибори Одеса мер ОПЗЖ бюлетень фальсифікації другий тур
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