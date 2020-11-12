Вибори 2020: Скорик в Одесі, здається, все...

Вчора СБУ накрила офіс Дмитра Голубова і вилучила підроблені бюлетені на користь Миколи Скорика - кандидата в мери Одеси від ОТЗЖ

Вчора СБУ накрила офіс Дмитра Голубова і вилучила підроблені бюлетені на користь Миколи Скорика - кандидата в мери Одеси від ОТЗЖ

У сухому залишку маємо наступне: фігурантам, в тому числі Голубову, світять кримінальні справи за фальсифікацію.

Скорику доведеться кинути всі сили на те, щоб відмазатися від скандалу. А це практично неможливо, враховуючи прямий взаємозв'язок. Тут вже не до виборів.

Руйнуються "сітки" ОПЗЖ.

Люди масово звертаються в правоохоронні органи, вважаючи за краще тисячі гривень свободу.

Скільки таких пачок бюлетенів в розкиданих по місту офісах ОПЗЖ - невідомо. Але це, мабуть, головне, що варто знати про вибори в Одесі і бажання проросійських політиків прийти до влади.