Вибори 2020: Скорик в Одесі, здається, все...
Вчора СБУ накрила офіс Дмитра Голубова і вилучила підроблені бюлетені на користь Миколи Скорика - кандидата в мери Одеси від ОТЗЖ
Вчора СБУ накрила офіс Дмитра Голубова і вилучила підроблені бюлетені на користь Миколи Скорика - кандидата в мери Одеси від ОТЗЖ
У сухому залишку маємо наступне: фігурантам, в тому числі Голубову, світять кримінальні справи за фальсифікацію.
Скорику доведеться кинути всі сили на те, щоб відмазатися від скандалу. А це практично неможливо, враховуючи прямий взаємозв'язок. Тут вже не до виборів.
Руйнуються "сітки" ОПЗЖ.
Люди масово звертаються в правоохоронні органи, вважаючи за краще тисячі гривень свободу.
Скільки таких пачок бюлетенів в розкиданих по місту офісах ОПЗЖ - невідомо. Але це, мабуть, головне, що варто знати про вибори в Одесі і бажання проросійських політиків прийти до влади.
Стали відомі результати виборів-2020 у Закарпатській областіВсі новини »
12 листопада 2020, 15:00Місцеві вибори: В Україні досі не встановили результати в 11 радах і по 6 міських головах
12 листопада 2020, 14:59У Броварах призначене повторне голосування на виборах мера, - ЦВК
12 листопада 2020, 14:50
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки