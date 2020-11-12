Выборы 2020: Скорик в Одессе, кажется, все...

Вчера СБУ накрыла офис Дмитрия Голубова и изъяла поддельные бюллетени в пользу Николая Скорика - кандидата в мэры Одессы от ОТЗЖ

Вчера СБУ накрыла офис Дмитрия Голубова и изъяла поддельные бюллетени в пользу Николая Скорика - кандидата в мэры Одессы от ОТЗЖ

В сухом остатке имеем следующее: фигурантам, в том числе Голубову, светят уголовные дела за фальсификацию.

Скорику придется бросить все силы на то, чтобы отмазаться от скандала. А это практически невозможно, учитывая прямой взаимосвязь. Тут уже не до выборов.

Разрушаются "сетки" ОПЗЖ.

Люди массово обращаются в правоохранительные органы, предпочитая тысячи гривен свободу.

Сколько таких пачек бюллетеней в разбросанных по городу офисах ОПЗЖ - неизвестно. Но это, пожалуй, главное, что следует знать о выборах в Одессе и желание пророссийских политиков прийти к власти.