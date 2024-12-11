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Кирило Сазонов політолог, військовослужбовець ЗСУ info@regionews.ua
11 грудня 2024, 03:45

Падіння режиму Асада в Сирії – до чого тут ГУР

11 грудня 2024, 03:45
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Не маю жодних сумнівів з приводу того, що славетна українська розвідка доклала руку до звільнення сирійського народу від тирана Башара Асада, якого підтримував російський диктатор путін з 2011 року. Чому?
Не маю жодних сумнівів з приводу того, що славетна українська розвідка доклала руку до звільнення сирійського народу від тирана Башара Асада, якого підтримував російський диктатор путін з 2011 року. Чому?
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Слідкуємо за хронологією. 9 грудня ЗМІ повідомили про втечу Асада до Москви. РосЗМІ опублікували фото його сім’ї у російському аеропорту. А 4 грудня керівник ГУР МО Кирило Буданов доповів Володимиру Зеленському, як зміна розкладу сил у Сирії може змінити глобальні обставини. "Буданов доповів щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії – те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини", - повідомив президент Володимир Зеленський

Про що це говорить?

Що в Україні ще 4 грудня знали, що Асад ганебно впаде, завдаючи політичного удару путіну, який тим самим втратив вплив на цей регіон. І хоча в ГУР не хизуються спритністю в отриманні достовірних розвідданих, для нас це приклад того, що розвідка виконує свою роль належним чином

Втім, це підкреслюють і самі рашисти. Постпред рф в ООН Василь Небензя звинуватив українських розвідників у підтримці сирійських повстанців, які борються за повалення тоталітарного режиму в Сирії, простежуючи в цьому "руку" Кирила Буданова. Дуже добре передав зміну риторики щодо України та панічні настрої російських пропагандистів щодо української розвідки журналіст Денис Казанський

І, виходячи з певних даних, ця "рука" все-таки є.
25 липня цього року спецпризначенці ГУР МО, наступного після зустрічі путіна з Асадом дня, завдали комплексного удару по російській базі у Сирії. Від дій спецпідрозділу ГУР "Хімік" постраждала військова техніка росіян на аеродромі Кувейрес, що на сході від Алеппо, окупованому росіянами. Тоді наші розвідники переможно знищили рухомий комплекс РЕБ росіян, а потім дронами атакували військові об’єкти окупантів на самому аеродромі. Згодом російські пабліки вибухнули звинуваченнями України в тому, що росіяни змушені були покинути Алеппо. А видання Kyiv Post не раз публікувало відео про те, як українські спецпризначенці ГУР разом із сирійськими повстанцями знищують російських найманців у Сирії

Наразі, за повідомленням ГУР, росіяни в терміновому порядку виводять зі своїх баз в Сирії кораблі та караванами літаків евакуюють залишки техніки та персоналу. Російським громадянам повідомлено про те, що військова спецоперація в Сирії "досягла очікуваного результату". Іншими словами – провалу, що не може не тішити нас, українців

Які висновки ми маємо зробити за участі нашої розвідки у цьому конфлікті?

Перше. Падіння Асада морально та у військовому плані підкосило путінський режим. Як ослаблення росії втрату Сирії оцінив новообраний президент США Дональд Трамп, який закликав на тлі цієї події припинити війну в Україні. Не виключено, що Сирія може стати додатковим пунктом перемовин між росією та Заходом щодо України.

Друге. Чи на добре пішло повалення тоталітарного режиму для самих сірійців, які почали повертатися до рідних домівок після втечі Асада з країни? Днями сирійські повстанці ухвалили рішення заборонити примусове носіння хіджабу. Це є частиною ширших реформ, спрямованих на створення більш інклюзивного суспільства, де поважаються права жінок та релігійні свободи. Лідери повстанців заявили, що нова політика спрямована на забезпечення рівності та свободи для всіх громадян Сирії, незалежно від їхнього походження або релігії. Це цінності демократичного суспільства. І це добре.

Третє. Поки світ та президент Туреччини Реджеп Ердоган віщують серйозні зміни у геополітиці у найближчі 2-3 місяці у зв’язку з втратою росією впливу на Сирію, ми, українці, можемо робити однозначні висновки щодо нашої розвідки. Немає сумнівів, що спецпризначенці ГУР МО – це потужна сила, яка здатна змінювати політичні розклади у світі пліч-о-пліч із західними партнерами, звільняючи поневолені народи від диктату та окупації. Це сприяє збільшенню довіри до України, її військової та розвідницької міці.

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