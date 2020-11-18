Звинувачення Уманського: на що варто звернути увагу

Подивився-почитав брифінг голови Укравтодору Олександра Кубракова. Тому що після звинувачень Ігоря Уманського це важливо.

Подивився-почитав брифінг голови Укравтодору Олександра Кубракова. Тому що після звинувачень Ігоря Уманського це важливо.

Що там з пулом і відкатами? Це ж не просто проколи глави відомства, він підставляє президента з його великим будівництвом. Так от, на дороги витратили 120 млрд. при цьому Уманський говорить, що просто вкрали 40%. І що ми почули у відповідь? Вибачте, нічого виразного. Зокрема, Кубраков примудрився видати за позитив той факт, що зараз завершені роботи тільки по 3,6 тис. км доріг, хоча за планом повинні були зробити 6 тис. км доріг за цей рік. Але справа навіть не у відстані. Що там з відкатами, ось що важливо. Голик в кінці сказав, що Уманський бреше. Ну, може бути. А може і ні. Думаю, якщо прокинеться НАБУ, всім буде цікаво. А бізнес-партнера Голика, якого пов'язують з радником голови ОП Кирилом Тимошенко. І що саме Юрій Голик стоїть за багатьма схемами та операціями, про які говорив Уманський. Так чи інакше, має бути розслідування цих заяв. І реакція президента. А Олександру Кубракову варто було б саме на цих звинуваченнях зараз акцентувати увагу. На їх фоні кілометри доріг нікому не цікаві...