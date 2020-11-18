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Кирилл Сазонов политолог [email protected]
18 ноября 2020, 15:25 23

Обвинения Уманского: на что стоит обратить внимание

18 ноября 2020, 15:25 23
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Посмотрел-почитал брифинг главы Укравтодора Александра Кубракова. Потому что после обвинений Игоря Уманского это важно.
Посмотрел-почитал брифинг главы Укравтодора Александра Кубракова. Потому что после обвинений Игоря Уманского это важно.
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Что там с пулом и откатами? Это же не просто проколы главы ведомства, он президента подставляет с его большим строительством. Так вот, на дороги потратили 120 млрд. при этом Уманский говорит, что просто украли 40%. И что мы услышали в ответ? Простите, ничего внятного. В частности, Кубраков умудрился выдать за позитив тот факт, что сейчас завершены работы только по 3,6 тыс. км дорог, хотя по плану должны были сделать 6 тыс. км дорог за этот год. Но дело даже не в расстоянии. Что там с откатами, вот важно. Голик в конце сказал, что Уманский врет. Ну, может быть. А может и нет. Думаю, если проснется НАБУ, всем будет интересно. А бизнес-партнёра Голика, которого связывают с советником главы ОП Кириллом Тимошенко. И что именно Юрий Голик стоит за многими схемами и операциями, про которые говорил Уманский. Так или иначе, должно быть расследование этих заявлений. И реакция президента. А Александру Кубракову стоило бы именно на этих обвинениях сейчас акцентировать внимание. На их фоне киллометры дорог никому не интересны...

заявление дороги президент коррупция Укравтодор Игорь Уманский
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