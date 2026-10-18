Россияне снова атаковали Ровно: что известно о последствиях
Ровно и прилегающие территории подверглись очередной массированной атаке. Среди целей российских войск снова оказались объекты гражданской инфраструктуры
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
На местах уже работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия ударов. Пожары, возникшие в результате атаки, локализовали.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Соответствующие службы продолжают работать на местах.
Напомним, ночью 18 октября российские войска нанесли два удара по Запорожью. В результате атаки погибла 27-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Среди них 6-летняя девочка.
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