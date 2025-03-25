фото: ОВА

В ночь на 25 марта на Полтавщине силы ПВО отражали очередную вражескую атаку

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

В результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Произошел пожар, его потушили спасатели.

Получили ранения двое работников предприятия. Одного из них госпитализировали с подозрением на баротравму, другому медики оказали помощь на месте.

Напомним, утром 25 марта в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. ПВО работала по вражеским дронам.