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02 августа 2021, 16:59 16

Из России в Украину завозили фальшивые лекарства на миллионы гривен

02 августа 2021, 16:59 16
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Фото из открытых источников
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Пограничники разоблачили многомиллионную схему контрабанды и фальсификации лекарственных средств

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы

Отмечается, что на границе с РФ в пункте пропуска "Бачевск" Сумской области был задержан автомобиль "MAN". В нем обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.

Одновременно в Киеве проведены обыски у лиц, роль которых заключалась в получении контрабандных поставок и дальнейшем распределении полученной продукции в сеть аптек с целью реализации. Также прошли обыски в аптеках, привлекавшихся к розничной торговле лекарственными средствами с признаками фальсификата.

Всего изъято более 10 тыс. единиц медицинских препаратов более 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен. Все направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что 29 июля в Украине блокировали масштабную контрабанду лекарств

уголовное дело лекарства фальсификат экспертиза Госпогранслужба

 
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