Из России в Украину завозили фальшивые лекарства на миллионы гривен
Пограничники разоблачили многомиллионную схему контрабанды и фальсификации лекарственных средств
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы
Отмечается, что на границе с РФ в пункте пропуска "Бачевск" Сумской области был задержан автомобиль "MAN". В нем обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.
Одновременно в Киеве проведены обыски у лиц, роль которых заключалась в получении контрабандных поставок и дальнейшем распределении полученной продукции в сеть аптек с целью реализации. Также прошли обыски в аптеках, привлекавшихся к розничной торговле лекарственными средствами с признаками фальсификата.
Всего изъято более 10 тыс. единиц медицинских препаратов более 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен. Все направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, что 29 июля в Украине блокировали масштабную контрабанду лекарств