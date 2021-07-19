В СБУ установили причастных к нападению на заместителя председателя АРМА

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Служба безопасности установила людей, ответственных за заказное нападение на замглавы Агентства по розыску и менеджменту активов Владимира Павленко

Об этом сообщили в СБУ, пишет RegioNews.

К нападению причастны три человека, два из них - выходцы из криминальных кругов. Согласно показаниям задержанных, сначала от них требовали избить и отрезать Павленко ухо или палец, а затем эту "задачу" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу".

"Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил 10 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Задержанные также передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, транспортных средствах и других персональных данных.

Напомним, что на Павленко было совершено покушение 4 июня. Неизвестные произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия. Павленко госпитализировали. Его состояние оценивали как средней степени тяжести.

Впоследствии Павленко назвал вероятную причину покушения на него.