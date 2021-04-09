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09 апреля 2021, 16:58 5

В ВСУ уверяют, Украина не готовит наступление на Донбассе

09 апреля 2021, 16:58 5
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Там считают, что эти слухи - провокации со стороны России
Там считают, что эти слухи - провокации со стороны России
Фото из открытых источников
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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что распространенные Россией сообщения о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет RegioNews.

Хомчак призвал не поддаваться на провокации, чтобы не становиться инструментом гибридной войны в руках врага.

По его словам, Россия искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления.

Генерал-полковник пояснил, что высшее военно-политическое руководство Украины определило политико-дипломатический сценарий урегулирования вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетный.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных граждан и потерь среди военнослужащих, что является неприемлемым для Украины. Будучи приверженной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан", – отметил Руслан Хомчак.

Напомним, в приграничных районах юга Украины объявили собрание тероборони.

Украина военные ВСУ Генштаб Руслан Хомчак

 
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