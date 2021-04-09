В ВСУ уверяют, Украина не готовит наступление на Донбассе
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что распространенные Россией сообщения о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет RegioNews.
Хомчак призвал не поддаваться на провокации, чтобы не становиться инструментом гибридной войны в руках врага.
По его словам, Россия искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления.
Генерал-полковник пояснил, что высшее военно-политическое руководство Украины определило политико-дипломатический сценарий урегулирования вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетный.
"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных граждан и потерь среди военнослужащих, что является неприемлемым для Украины. Будучи приверженной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан", – отметил Руслан Хомчак.
Напомним, в приграничных районах юга Украины объявили собрание тероборони.