"Укрзализныця" остановила движение пригородных поездов на "красной" Хмельнитчине

С 9 апреля в области объявлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19

С 9 апреля в области объявлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19

Фото: из открытых источников

По решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области "Укрзализныця" сегодня, 8 апреля, временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.

Об этом говорится на сайте УЗ, передает RegioNews.

Пригородные поезда, которые проходят транзитом через Хмельницкую область, посадку и высадку пассажиров на территории области не будут проводить", - говорится в сообщении.

При этом подвижной состав отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будут задействованы на других маршрутах с целью разгрузки направлений.

Во Львовской и Запорожской областях пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений.

Напомним, Хмельницкая и Запорожская области официально попали в "красною” зону.