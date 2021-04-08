08:56  08 апреля
В Украине за сутки почти 500 летальных случаев от COVID-19
11:16  08 апреля
Поддержка бизнеса на период локдауна: в Раде зарегистрировали законопроект
08:39  08 апреля
Боевики на Донбассе продолжают обстрелы: один из украинских защитников убит, другой ранен
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2021, 14:49 41

"Укрзализныця" остановила движение пригородных поездов на "красной" Хмельнитчине

08 апреля 2021, 14:49 41
Читайте також українською мовою
С 9 апреля в области объявлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19
С 9 апреля в области объявлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области "Укрзализныця" сегодня, 8 апреля, временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.

Об этом говорится на сайте УЗ, передает RegioNews.

Пригородные поезда, которые проходят транзитом через Хмельницкую область, посадку и высадку пассажиров на территории области не будут проводить", - говорится в сообщении.

При этом подвижной состав отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будут задействованы на других маршрутах с целью разгрузки направлений.

Во Львовской и Запорожской областях пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений.

Напомним, Хмельницкая и Запорожская области официально попали в "красною” зону.

карантин Укрзализныця Хмельницкая область красная зона локдаун

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram