"Укрзализныця" остановила движение пригородных поездов на "красной" Хмельнитчине
По решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области "Укрзализныця" сегодня, 8 апреля, временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.
Об этом говорится на сайте УЗ, передает RegioNews.
Пригородные поезда, которые проходят транзитом через Хмельницкую область, посадку и высадку пассажиров на территории области не будут проводить", - говорится в сообщении.
При этом подвижной состав отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будут задействованы на других маршрутах с целью разгрузки направлений.
Во Львовской и Запорожской областях пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений.
Напомним, Хмельницкая и Запорожская области официально попали в "красною” зону.