Во Львове продлили локдаун

Усиленные ограничения будут действовать до 19 апреля

Усиленные ограничения будут действовать до 19 апреля

Фото из открытых источников

Львов продлил срок действия усиленных карантинных мер до 19 апреля. Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

Также комиссия приняла решение о развертывании 105 коек на базе городской детской клинической больницы для детей с COVID. Кроме этого, Львов закупит 4 кислородные станции для ковидных больниц.

Отдельно комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещения начальной школы.

При этом Львов попросил областные больницы предоставить городу дополнительные койко-места для пациентов.

"Нам надо объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", - написал Садовый.

Напомним, ранее Садовый заявил, что во Львове могут остановить авиационное и железнодорожное сообщение.