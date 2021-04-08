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08 апреля 2021, 12:37 589

Во Львове продлили локдаун

08 апреля 2021, 12:37 589
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Усиленные ограничения будут действовать до 19 апреля
Усиленные ограничения будут действовать до 19 апреля
Фото из открытых источников
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Львов продлил срок действия усиленных карантинных мер до 19 апреля. Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

Также комиссия приняла решение о развертывании 105 коек на базе городской детской клинической больницы для детей с COVID. Кроме этого, Львов закупит 4 кислородные станции для ковидных больниц.

Отдельно комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещения начальной школы.

При этом Львов попросил областные больницы предоставить городу дополнительные койко-места для пациентов.

"Нам надо объединить наши усилия, чтобы победить эпидемию", - написал Садовый.

Напомним, ранее Садовый заявил, что во Львове могут остановить авиационное и железнодорожное сообщение.

коронавирус Украина карантин Львов Андрей Садовый

 
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