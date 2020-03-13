В Черниговской ОГА уволили руководителя департамента

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко уволил Нину Лемеш, которая руководила Департаментом семьи, молодежи и спорта

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко уволил Нину Лемеш, которая руководила Департаментом семьи, молодежи и спорта

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сайт Черниговской ОГА.

В начале февраля 2020 года руководство ОГА уже предлагало Нине Лемеш уволиться по собственному желанию. Этому предшествовала проверка, которая выявила признаки финансовых нарушений в Департаменте семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА. Дело передано в Нацполицию, где открыли уголовное производство.

Кроме того, горожане неоднократно жаловались на работу департамента под руководством Лемеш.

Как писали RegioNews ранее, 11 марта в отставку ушел руководитель аппарата Кировоградской областной государственной администрации Виталий Линник.





