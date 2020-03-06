В Бердянськ зайдуть судна з Італії, де виявлено коронавірус

7 і 12 березня в Бердянський порт зайдуть судна з Італії, епіцентру поширення коронавіруса в Європі

Фото: Бердянський МТП

7 і 12 березня в Бердянський порт зайдуть судна з Італії, епіцентру поширення коронавіруса в Європі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Бердянськ 24.

У Бердянську заявляють про готовність зустріти кораблі і до роботи в умовах світової епідемії

Якщо вірус Covid-19 пошириться в Бердянську, то хворих прийматимуть в терапевтичному корпусі міськлікарні. За словами директора територіального медичного об'єднання Дмитра Єгорова, корпус знаходиться на віддаленні від інших об'єктів. Там є можливість розміщення 40 ліжок з підключенням до кисню. Максимально можна збільшии кількість місць до 80.

Особлива увага приділяється Бердянському порту, де знаходиться міжнародний пункт пропуску. Всі судна перевіряються з особливою ретельністю. У найближчі дні повинні прибути кораблі з Італії.

Влада Бердянська заявляють, що підвищений санітарний режим запроваджено в школах, медичних установах, маршрутках та інших місцях масового скупчення людей.