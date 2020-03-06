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06 марта 2020, 16:38 7

В Бердянск зайдут суда из Италии, где выявлен коронавирус

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06 марта 2020, 16:38 7
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7 и 12 марта в Бердянский порт зайдут суда из Италии, эпицентра распространения коронавируса в Европе
Фото: Бердянский МТП
7 и 12 марта в Бердянский порт зайдут суда из Италии, эпицентра распространения коронавируса в Европе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бердянск 24.

В Бердянске заявляют о готовности встречи кораблей и к работе в условиях мировой эпидемии

Если вирус Covid-19 распространится в Бердянске, то больных примут в терапевтическом корпусе горбольницы. По словам директора территориального медицинского объединения Дмитрия Егорова, корпус находится на некотором отдалении от других объектов. Там есть возможность размещения 40 коек с подключением к кислороду. Максимально можно увеличить количество мест до 80.

Особое внимание уделяется Бердянскому порту, где находится международный пункт пропуска. Все суда проверяются с особой тщательностью. В ближайшие дни должны прибыть корабли из Италии.

Власти Бердянска заявляют, что повышенный санитарный режим введен в школах, медучреждениях, маршрутках и других местах массового скопления людей.


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