В Бердянск зайдут суда из Италии, где выявлен коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бердянск 24.
В Бердянске заявляют о готовности встречи кораблей и к работе в условиях мировой эпидемии
Если вирус Covid-19 распространится в Бердянске, то больных примут в терапевтическом корпусе горбольницы. По словам директора территориального медицинского объединения Дмитрия Егорова, корпус находится на некотором отдалении от других объектов. Там есть возможность размещения 40 коек с подключением к кислороду. Максимально можно увеличить количество мест до 80.
Особое внимание уделяется Бердянскому порту, где находится международный пункт пропуска. Все суда проверяются с особой тщательностью. В ближайшие дни должны прибыть корабли из Италии.
Власти Бердянска заявляют, что повышенный санитарный режим введен в школах, медучреждениях, маршрутках и других местах массового скопления людей.
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