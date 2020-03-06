Виконком Запорізької міськради дозволив будувати АЗС неподалік житлових будинків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Запорізької області.
Так, рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.09.2019 затверджено Детальний план забудови частини території міста Запоріжжя в районі вул. Козачої.
Своїм рішенням виконком дозволив будівництво автозаправної станції у житловій забудові, що суперечить основним засадам містобудування, грубо порушує вимоги містобудівного, земельного та екологічного законодавства.
"Зокрема, затверджений Детальний план громадське обговорення належним чином не пройшов, у вказаному плані відсутні до запланованої АЗС, тобто потенційно небезпечного об’єкту, не відповідають санітарним та будівельним нормам. Також стратегічна екологічна оцінка вказаного містобудівного документу здійснена з порушенням вимог чинного законодавства", - йдеться у повідомлені.
Більше того, значна частина території щодо якої розроблено та затверджено Детальний план забудови належить до земель лісового фонду.
Тому прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання протиправним та скасування вказаного рішення. Наразі судом відкрито провадження у справі, судовий розгляд триває.
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