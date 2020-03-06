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06 березня 2020, 14:44 2

Виконком Запорізької міськради дозволив будувати АЗС неподалік житлових будинків

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06 березня 2020, 14:44 2
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Запорізькою місцевою прокуратурою пред’явлено до суду позов про визнання протиправним і скасування рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради, яким затверджено Детальний план забудови території
Фото: pexels
Запорізькою місцевою прокуратурою пред’явлено до суду позов про визнання протиправним і скасування рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради, яким затверджено Детальний план забудови території

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Запорізької області.

Так, рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.09.2019 затверджено Детальний план забудови частини території міста Запоріжжя в районі вул. Козачої.

Своїм рішенням виконком дозволив будівництво автозаправної станції у житловій забудові, що суперечить основним засадам містобудування, грубо порушує вимоги містобудівного, земельного та екологічного законодавства.

"Зокрема, затверджений Детальний план громадське обговорення належним чином не пройшов, у вказаному плані відсутні до запланованої АЗС, тобто потенційно небезпечного об’єкту, не відповідають санітарним та будівельним нормам. Також стратегічна екологічна оцінка вказаного містобудівного документу здійснена з порушенням вимог чинного законодавства", - йдеться у повідомлені.

Більше того, значна частина території щодо якої розроблено та затверджено Детальний план забудови належить до земель лісового фонду.

Тому прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання протиправним та скасування вказаного рішення. Наразі судом відкрито провадження у справі, судовий розгляд триває.


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