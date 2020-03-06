Исполком Запорожского горсовета разрешил строить АЗС неподалеку от жилых домов

Запорожской местной прокуратурой предъявлен в суд иск о признании противоправным и отмене решения исполнительного комитета Запорожского городского совета, которым утвержден Детальный план застройки территории

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Запорожской местной прокуратурой предъявлен в суд иск о признании противоправным и отмене решения исполнительного комитета Запорожского городского совета, которым утвержден Детальный план застройки территории

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Запорожской области.

Так, решением исполнительного комитета Запорожского городского совета от 23.09.2019 утвержден Детальный план застройки части территории города Запорожья в районе ул. Казачьей.

Своим решением исполком разрешил строительство автозаправочной станции в жилой застройке, что противоречит основным принципам градостроительства, грубо нарушает требования градостроительного, земельного и экологического законодательства.

"В частности, утвержденный детальный план общественные обсуждения должным образом не прошел, в указанном плане расстояние до планируемой АЗС, то есть потенциально опасного объекта, не соответствует санитарным и строительным нормам. Также стратегическая экологическая оценка указанного градостроительного документа проведена с нарушением требований действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Более того, значительная часть территории, относительно которой разработан и утвержден план застройки относится к землям лесного фонда.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о признании противоправным и отмене указанного решения. Сейчас судом открыто производство по делу, судебное разбирательство продолжается.