11:42  06 березня
У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
12:14  06 березня
Не будемо ліквідовувати лікарні та звільняти медиків – прем'єр
13:00  06 березня
"Підлий удар в спину": Меджліс прокоментував кримську заяву Шмигаля
UA | RU
UA | RU
06 березня 2020, 13:08

Запорізькі автобуси і поїзди будуть дезінфікувати

Читайте также
на русском языке
06 березня 2020, 13:08
Читайте также на русском языке
Щоб не допустити зараження коронавірусом запорожців, в області будуть дезінфікувати громадський транспорт
Фото: ОДА
Щоб не допустити зараження коронавірусом запорожців, в області будуть дезінфікувати громадський транспорт

Про це RegioNews повідомили в Запорізькій ОДА.

Головам райдержадміністрацій та мерам міст обласного значення вже доручили проінформувати про це керівників маршрутів по перевезенню пасажирів, включаючи таксі.

Дезінфікувати транспорт на маршрутах ПрАТ "Запоріжавтотранс", Запорізькій дирекції залізничних перевезень регіональної філії "Придніпровська залізниця", КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", КП "Запоріжелектротранс".

Власникам маршрутів поручили провести профілактичні заходи, організувати інструктажі з персоналом, розмістити в салонах транспортних засобів інформаційні пам’ятки. А на вокзалах буде забезпечена посилена дезінфекція рухомого складу та приміщень на вокзалах.

Зокрема, дезінфекційні заходи включають:

- вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних засобів в кінці зміни;

- обробку поверхонь, місць контакту рук пасажирів (ручки дверей, місця сидіння, відкидні столики, раковини, інформаційні стійки тощо) спиртовмісними дезінфекційними засобами;

- провітрювання та прибирання транспорту, вибіркова дезінфекція проводиться після закінчення зміни або не менше ніж двічі на добу для міжнародних маршрутів;

- збір використаних персоналом засобів індивідуального захисту та використаного пасажирами міжміських та міжнародних маршрутів одноразових хустинок та одноразового посуду в пластикові пакети, що закриваються;

- знезараження зібраних матеріалів перед знешкодженням.


Коронавирус
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »