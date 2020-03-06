Запорізькі автобуси і поїзди будуть дезінфікувати

Щоб не допустити зараження коронавірусом запорожців, в області будуть дезінфікувати громадський транспорт

Фото: ОДА

Щоб не допустити зараження коронавірусом запорожців, в області будуть дезінфікувати громадський транспорт

Про це RegioNews повідомили в Запорізькій ОДА.

Головам райдержадміністрацій та мерам міст обласного значення вже доручили проінформувати про це керівників маршрутів по перевезенню пасажирів, включаючи таксі.

Дезінфікувати транспорт на маршрутах ПрАТ "Запоріжавтотранс", Запорізькій дирекції залізничних перевезень регіональної філії "Придніпровська залізниця", КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", КП "Запоріжелектротранс".

Власникам маршрутів поручили провести профілактичні заходи, організувати інструктажі з персоналом, розмістити в салонах транспортних засобів інформаційні пам’ятки. А на вокзалах буде забезпечена посилена дезінфекція рухомого складу та приміщень на вокзалах.

Зокрема, дезінфекційні заходи включають:

- вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних засобів в кінці зміни;

- обробку поверхонь, місць контакту рук пасажирів (ручки дверей, місця сидіння, відкидні столики, раковини, інформаційні стійки тощо) спиртовмісними дезінфекційними засобами;

- провітрювання та прибирання транспорту, вибіркова дезінфекція проводиться після закінчення зміни або не менше ніж двічі на добу для міжнародних маршрутів;

- збір використаних персоналом засобів індивідуального захисту та використаного пасажирами міжміських та міжнародних маршрутів одноразових хустинок та одноразового посуду в пластикові пакети, що закриваються;

- знезараження зібраних матеріалів перед знешкодженням.