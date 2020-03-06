Запорожские автобусы и поезда будут дезинфицировать

Чтобы не допустить заражения коронавирусом запорожцев, в области будут дезинфицировать общественный транспорт

Фото: ОГА

Чтобы не допустить заражения коронавирусом запорожцев, в области будут дезинфицировать общественный транспорт

Об этом RegioNews сообщили в Запорожской ОГА.

Председателям райгосадминистраций и мэрам городов областного значения уже поручили проинформировать об этом руководителей маршрутов по перевозке пассажиров, включая такси.

Дезинфицировать транспорт будут на маршрутах ПАО "Запорожавтотранс", Приднепровской железной дороге, КП "Международный аэропорт Запорожье", КП "Запорожэлектротранс" и пассажирских автоперевозчиков.

Владельцам маршрутов также поручили провести инструктажи с персоналом и разместить информационные памятки в салонах автобусов. А на вокзалах дезинфекцию подвижного состава и помещений будут проводить в усиленном режиме.

Дезинфекция будет включать в себя:

- влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами в конце смены;

- проветривание залов ожидания, фойе, зон обслуживания пассажиров не реже, чем каждые 3 часа и после окончания смены;

- обработку ручек дверей, сидений, откидных столиков, раковин, информационных стоек дезинфицирующими средствами;

- проветривание и уборку транспорта. Выборочная дезинфекция будет проводится после окончания смены или не менее двух раз в сутки для международных маршрутов;

- сбор использованных персоналом средств индивидуальной защиты и использованных пассажирами одноразовых платков и посуды в закрытые пластиковые пакеты;

- полную дезинфекцию собранных материалов перед уничтожением в течение или в конце смены и/или по завершению маршрута.