Вхід тільки по рекомендації: у Запоріжжі викрили мережу підпільних казино

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки "накрили" шість підпільних гральних закладів

Фото: СБУ

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки "накрили" шість підпільних гральних закладів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

За версією слідства, організували нелегальний бізнес четверо мешканців обласного центру. Усі заклади були ретельно замасковані: діяли без реклами, або ж мали вивіски "Оренда" чи "Ремонт".

Крім того, вулиці поблизу казино та самі зали були оснащені камерами відеонагляду. До підпільних закладів клієнти потрапляли виключно за рекомендацією і лише після попередньої заявки на візит. "Вхідний квиток" коштував 500 гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцями ведення нелегального бізнесу правоохоронці вилучили майже 50 гральних автоматів, чорну бухгалтерію та гроші, одержані незаконним шляхом. Загальна вартість вилученого обладнання становить понад 750 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення про підозри організаторам підпільних закладів.