Вход только по рекомендации: в Запорожье разоблачили сеть подпольных казино
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
По версии следствия, организовали нелегальный бизнес четверо жителей областного центра. Все заведения были тщательно замаскированы: действовали без рекламы, или же имели вывески "Аренда" или "Ремонт".
Кроме того, улицы вблизи казино и сами залы были оснащены камерами видеонаблюдения. В подпольные заведения клиенты попадали исключительно по рекомендации и только после предварительной заявки на визит. "Входной билет" стоил 500 гривен.
Во время санкционированных обысков по местам ведения нелегального бизнеса правоохранители изъяли почти 50 игровых автоматов, черную бухгалтерию и деньги, полученные незаконным путем. Общая стоимость изъятого оборудования составляет более 750 тысяч гривен.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам подпольных заведений.
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