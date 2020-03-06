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06 марта 2020, 12:45 3

Вход только по рекомендации: в Запорожье разоблачили сеть подпольных казино

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06 марта 2020, 12:45 3
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В Запорожье сотрудники Службы безопасности "накрыли" шесть подпольных игорных заведений
Фото: СБУ
В Запорожье сотрудники Службы безопасности "накрыли" шесть подпольных игорных заведений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По версии следствия, организовали нелегальный бизнес четверо жителей областного центра. Все заведения были тщательно замаскированы: действовали без рекламы, или же имели вывески "Аренда" или "Ремонт".

Кроме того, улицы вблизи казино и сами залы были оснащены камерами видеонаблюдения. В подпольные заведения клиенты попадали исключительно по рекомендации и только после предварительной заявки на визит. "Входной билет" стоил 500 гривен.

Во время санкционированных обысков по местам ведения нелегального бизнеса правоохранители изъяли почти 50 игровых автоматов, черную бухгалтерию и деньги, полученные незаконным путем. Общая стоимость изъятого оборудования составляет более 750 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам подпольных заведений.


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