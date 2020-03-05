У Мелітополі підозрюваний зник з будівлі суду
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РИА-М.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 жовтня минулого року сталася крадіжка з приватного будинку в Мелітополі. Пошкодивши вхідні двері, зловмисник проник до приміщення і викрав телевізор, золото і гроші, на загальну суму 35 тисяч гривень.
Правоохоронці порушили кримінальну справу і незабаром встановили підозрюваного. На час слідства його залишили на волі, що не завадило йому здійснити ряд нових злочинів.
28 січня чоловік прийшов у гості до свого знайомого і попросив у того телефон, щоб подзвонити. Після цього зловмисник втік з місця події.
10 лютого чоловік викрав велосипед з будинку свого знайомого, і цей епізод став підставою для нової кримінальної справи.
15 лютого правоохоронці прийшли до будинка зловмисника, щоб вручити підозру, проте через його відсутність постанову було передано родичам.
А вже 17 лютого чоловік скоїв розбійний напад на пенсіонерку. Він увійшов в її квартиру, став душити і вимагати гроші. Налякана пенсіонерка віддала злочинцю 1025 доларів, 7 тисяч гривень, 2700 російських рублів та 100 євро. Тим не менш, йдучи, зловмисник прихопив і старенький телефон жінки, вартістю 400 грн.
Підозру у цьому злочині було також вручено родичам 21 лютого, разом з повісткою до суду, де йому повинні були обрати запобіжний захід.
27 лютого підозрюваний з'явився в Мелітопольський міськрайонний суд для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу, однак із залу судових засідань зник у невідомому напрямку. На даний час його місцезнаходження не встановлено.
В той же день було призначено нове судове засідання на 28 лютого і видано постанову на привід підозрюваного. Проте встановити його місце перебування не вдалося, за місцем проживання він відсутній, а близькі родичі стверджують, що з 27 лютого його не бачили.
Наразі прийнято заочне рішення про арешт підозрюваного. Якщо його не вдасться знайти найближчим часом, чоловік буде оголошений в розшук.
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