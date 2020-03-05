В Мелитополе подозреваемый исчез из здания суда

Житель Мелитополя, который подозревается в ряде тяжких преступлений, явился в суд, но из зала заседания исчез в неизвестном направлении

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Житель Мелитополя, который подозревается в ряде тяжких преступлений, явился в суд, но из зала заседания исчез в неизвестном направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РИА-М.

Досудебным расследованием установлено, что 21 октября минувшего года произошла кража из частного дома в Мелитополе. Повредив входную дверь, злоумышленник проник в помещение и похитил телевизор, золото и деньги, на общую сумму 35 тысяч гривен.

Правоохранители возбудили уголовное дело и вскоре установили подозреваемого. На время следствия его оставили на свободе, что не помешало ему совершить ряд новых преступлений.

28 января мужчина пришел в гости к своему знакомому и попросил у того телефон, чтобы позвонить. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

10 февраля мужчина похитил велосипед из дома своего знакомого, и этот эпизод стал основой для нового уголовного дела.

15 февраля правоохранители пришли к злоумышленнику домой, чтобы вручить подозрение, однако в его отсутствие постановление было передано родственникам.

А уже 17 февраля мужчина совершил разбойное нападение на старушку. Он вошел в ее квартиру, стал душить и требовать деньги. Напуганная пенсионерка отдала преступнику 1025 долларов, 7 тысяч гривен, 2700 русских рублей и 100 евро. Тем не менее, уходя, злоумышленник прихватил и старенький телефон женщины, стоимостью 400 грн.

Подозрение в этом преступлении было также вручено родственникам 21 февраля, вместе с повесткой в суд, где ему должны были избрать меру пресечения.

27 февраля подозреваемый явился в Мелитопольский горрайонный суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения, однако из зала судебных заседаний скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время его местонахождение не установлено.

В тот же день было назначено новое судебное заседание на 28 февраля и выдано постановление на привод подозреваемого. Однако установить его местонахождение не удалось, по месту жительства он отсутствует, а близкие родственники утверждают, что с 27 февраля его не видели.

В настоящее время принято заочное решение об аресте подозреваемого. Если его не удастся найти в ближайшее время, мужчина будет объявлен в розыск.