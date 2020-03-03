В Запорожской области разоблачили на миллионной взятке заместителя главы одной из ОТГ
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Во вторник, 3 марта, в городе Запорожье разоблачили подозреваемого во взяточничестве. Так, заместитель одной из объединенных территориальных громад региона требовал от представителя местной коммерческой структуры один миллион гривен за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка. Правоохранители задержали чиновника во время получения очередной части суммы в размере 250 тысяч гривен.
Фигуранта задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.
Решается вопрос относительно сообщения о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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