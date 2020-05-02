Стало відомо, хто стане послом США в Україні
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на пресслужбу Білого Дому.
"Генерал-лейтенант Кейт Дейтон з Вашингтона буде наступним надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - йдеться в офіційному повідомленні адміністрації Білого дому.
Зараз Кейт Дейтон директор Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині та старший радник з питань оборони США в Україні. До цього служив військовим аташе в посольстві у Росії.
Генерал-лейтенант свого часу отримав ступінь бакалавра в коледжі Вільяма і Марії в Вільямсбурзі та Кембріджському університеті в Сполученому Королівстві. Крім цього Кейт Дейтон отримав ступінь магістра в Університеті Південної Каліфорнії разом з Російським інститутом армії США в Гарміш, Німеччина.
Як повідомляли RegioNews раніше, американський президент Дональд Трамп хотів би бачити поліпшення двосторонніх відносин між Україною і Росією.
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