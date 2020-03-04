Справа Шеремета: в юриста Андрія Антоненка відбулись обшуки
Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook, передає RegioNews.
За його словами, підставою для обшуку є рішення Печерського районного суду Києва. Слідчий стверджує, що Маслов 4 січня 2020 року "з невідомої слідству причини" нібито заходив в акаунт Антоненко у соцмережі ВКонтакте, і міг видалити звідти якусь інформацію, що може становити інтерес у справі.
"Значить, Маслов Л.К. може мати доступ до соціальних сторінок Антоненко А.С. та до інших речових доказів, знищувати їх або приховувати від слідства", - йдеться в оприлюдненому документі.
Найєм стверджує, що це неправда, і що це "можна легко перевірити".
Як повідомляє ТСН, під час обшуку у юриста Леоніда Маслова правоохоронці вилучили особистий телефон і набої до нарізної та травматичної зброї, на яку він має відповідний дозвіл. Поліцейські шукали в Маслова телефон Антоненка, із якого він міг заходити в соціальні мережі, проте його не знайшли.
Сам юрист називає обшук помстою правоохоронців, адже неодноразово називав розкриття вбивства Шеремета фейковим.
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