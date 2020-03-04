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04 березня 2020, 12:50 4

Справа Шеремета: в юриста Андрія Антоненка відбулись обшуки

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04 березня 2020, 12:50 4
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В Харкові у юриста Леоніда Маслова, який входить в групу захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, відбулися обшуки
Фото: Facebook/YurydychnaGazeta
В Харкові у юриста Леоніда Маслова, який входить в групу захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, відбулися обшуки

Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, підставою для обшуку є рішення Печерського районного суду Києва. Слідчий стверджує, що Маслов 4 січня 2020 року "з невідомої слідству причини" нібито заходив в акаунт Антоненко у соцмережі ВКонтакте, і міг видалити звідти якусь інформацію, що може становити інтерес у справі.

"Значить, Маслов Л.К. може мати доступ до соціальних сторінок Антоненко А.С. та до інших речових доказів, знищувати їх або приховувати від слідства", - йдеться в оприлюдненому документі.

Найєм стверджує, що це неправда, і що це "можна легко перевірити".

Як повідомляє ТСН, під час обшуку у юриста Леоніда Маслова правоохоронці вилучили особистий телефон і набої до нарізної та травматичної зброї, на яку він має відповідний дозвіл. Поліцейські шукали в Маслова телефон Антоненка, із якого він міг заходити в соціальні мережі, проте його не знайшли.

Сам юрист називає обшук помстою правоохоронців, адже неодноразово називав розкриття вбивства Шеремета фейковим.


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