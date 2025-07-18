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18 липня 2025, 17:58

Погрожував, вдарив автоматом і розірвав одяг: на Сумщині судили окупанта, який зґвалтував місцеву жительку

18 липня 2025, 17:58
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Ілюстративне фото
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У Сумській області винесли вирок російському окупанту. Він під час окупації села зґвалтував жінку

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Чернігівській області визнали російського військовослужбовця Чінгіса Хертека винним у порушенні законів і звичаїв війни. Відомо, що він брав участь у військовому вторгненні в у складі 55 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії центрального військового округу (військова частина 55115) ЗС РФ. У лютому-березні 2022 року цей підрозділ тимчасово утримував село Вишневе.

З перших днів окупанти стали ходити по будинках, шукати горілку, тютюн на жінок. На початку березня вони скликали місцевих жителів, пояснили правила проживання та пересування, а за будь-яку непокору погрожували розстрілом в голову.

Потерпіла жила з 12-річною донькою та чоловіком. Хертек постійно ходив пʼяний по дорозі та заглядав у їх двір, тому що поселився у будинку навпроти. В один момент він прийшов до них у дім, наставив на господаря автомат і запитав, скільки років дружині та доньці. Після цього випадку сім'я переїхала до родичів у інший кінець села.

Жінка все одно продовжила приходити до свого будинку періодично, щоб доглядати за свинями та курями. В один такий день Хертек увійшов, почав їй погрожувати, вдарив автоматом по голові, розірвав на ній одяг і змусив до орального статевого контакту.

Після зґвалтування жінка спалила одяг і помилась. Хертек пішов, коли його викликали, але пригрозив, що повернеться і висловив погрози сексуального характеру. Після цього жінка його більше не бачила: росіян обстріляли й вони колонами виїхали із села.

Жінка не розповідала нікому про те, що сталось. Проте її чоловік все зрозумів по синцях на її тілі, почав спати окремо і перестав з нею спілкуватися. На суді чоловік жінки розповів, що після окупації у дружини виявили онкологічне захворювання, вона сильно змінилася і стала закритою.

Потерпіла впізнала ґвалтівника по фото. Слідчі розшукали його сторінку в соцмережах. Російського військового засудили до 12 років позбавлення волі. Покарання він відбуватиме з моменту затримання. Суд також задовольнив цивільний позов потерпілої про стягнення із засудженого 1 мільйона гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше на Сумщині завершили справу щодо російського командира, який тероризував мешканців окупованого села навесні 2022 року. Відомо, що він брав участь в обшуках будинків, пограбуваннях, а також вчиняв психологічне та фізичне насильство. Людей, чиї родичі служили в ЗСУ, виводив з осель під прицілом автоматів, змушував ставати на коліна та імітував розстріли

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