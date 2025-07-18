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18 июля 2025, 17:58

Угрожал, ударил автоматом и разорвал одежду: в Сумской области судили оккупанта, изнасиловавшего местную жительницу

18 июля 2025, 17:58
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Иллюстративное фото
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В Сумской области был вынесен приговор российскому оккупанту. Он во время оккупации села изнасиловал женщину

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Черниговской области признали российского военнослужащего Чингиса Хертека виновным в нарушении законов и обычаев войны. Известно, что он участвовал в военном вторжении в составе 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии центрального военного округа (военная часть 55115) ВС РФ. В феврале-марте 2022 года это подразделение временно содержало село Вишневое.

С первых дней оккупанты стали ходить по домам, искать водку, табак на женщин. В начале марта они созвали местных жителей, объяснили правила проживания и передвижения, а за любое неповиновение угрожали расстрелом в голову.

Потерпевшая жила с 12-летней дочерью и мужем. Хертек постоянно ходил пьяный по дороге и заглядывал в их двор, потому что поселился в доме напротив. В один момент он пришел к ним в дом, наставил на хозяина автомат и спросил, сколько лет жене и дочери. После этого случая семья переехала к родственникам в другой конец села.

Женщина все равно продолжила приходить в свой дом периодически, чтобы ухаживать за свиньями и курами. В один такой день Хертек вошел, начал ей угрожать, ударил автоматом по голове, разорвал на ней одежду и принудил к оральному половому контакту.

После изнасилования женщина сожгла одежду и ошиблась. Хертек ушел, когда его вызвали, но пригрозил, что вернется и выразил угрозы сексуального характера. После этого женщина его больше не видела: россиян обстреляли и колоннами выехали из села.

Женщина не рассказывала никому о случившемся. Однако ее муж все понял по синякам на ее теле, начал спать отдельно и перестал с ней общаться. На суде мужчина женщины рассказал, что после оккупации у жены обнаружили онкологическое заболевание, она сильно изменилась и стала закрытой.

Потерпевшая узнала насильника по фото. Следователи разыскали его страницу в соцсетях. Российский военный приговорен к 12 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать с момента задержания. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденного 1 миллиона гривен морального вреда.

Напомним, ранее в Сумской области завершили дело в отношении российского командира, терроризировавшего жителей оккупированного села весной 2022 года. Известно, что он участвовал в обысках домов, ограблениях, а также совершал психологическое и физическое насилие. Людей, чьи родственники служили в ВСУ, выводил из домов под прицелом автоматов, заставлял становиться на колени и имитировал расстрелы

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