фото: ДПСУ

Вчора та цієї ночі, під час чергових атак росіян на Україну, прикордонники збили на Сумщині два безпілотники

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Бійці збили один дрон типу Shahed ("Герань-2") та один "Гербера".

Зафіксувавши у двох випадках політ баражуючих боєприпасів, прикордонники відкрили вогонь, в результаті чого ворожі беспілотники були збиті.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня росіяни атакували Україну 53 безпілотниками. Сили ППО збили 32 дрони, ще 16 – локаційно втрачені.