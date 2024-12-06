Герань и Гербера: пограничники показали сбитые в Сумской области российские дроны
Вчера и этой ночью, во время очередных атак россиян на Украину, пограничники сбили в Сумской области два беспилотника
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Бойцы сбили один дрон типа Shahed ("Герань-2") и один "Гербера".
Зафиксировав в двух случаях полет баражирующих боеприпасов, пограничники открыли огонь, в результате чего вражеские беспилотники были сбиты.
Напомним, в ночь на 6 декабря россияне атаковали Украину 53 беспилотниками. Силы ПВО сбили 32 дрона, еще 16 – локационно потеряны.
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