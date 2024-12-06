фото: ГПСУ

Вчера и этой ночью, во время очередных атак россиян на Украину, пограничники сбили в Сумской области два беспилотника

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Бойцы сбили один дрон типа Shahed ("Герань-2") и один "Гербера".

Зафиксировав в двух случаях полет баражирующих боеприпасов, пограничники открыли огонь, в результате чего вражеские беспилотники были сбиты.

Напомним, в ночь на 6 декабря россияне атаковали Украину 53 беспилотниками. Силы ПВО сбили 32 дрона, еще 16 – локационно потеряны.