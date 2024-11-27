Росіяни атакували дроном прикордонне село на Сумщині: є поранений
В середу, 27 листопада, близько 15:20 російські військові безпілотником атакували цивільну інфраструктуру в селі Кіндратівка Сумського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Внаслідок атаки отримав поранення 59-річнийчоловік, який перебував поблизу свого будинку.
Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, 27 листопада росіяни скинули боєприпас із дрона на авто рятувальників у Дніпропетровській області. На щастя, обійшлось без постраждалих.
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Підтримка у складні часи: у Харківській області працюють Центри життєстійкості
27 листопада 2024, 19:12У прифронтовому Покровську на Донеччині залишаються 32 дитини
27 листопада 2024, 18:49На Київщині на чоловіка впала стеля сараю: господар ледь не помер під завалами
27 листопада 2024, 18:40На Київщині у власному будинку згоріла жінка
27 листопада 2024, 17:55У закладах освіти на Харківщині встановлять нові модульні котельні
27 листопада 2024, 17:48Окупанти атакували авто рятувальників на Дніпропетровщині
27 листопада 2024, 17:24На Дніпропетровщині горіла багатоповерхівка: загинули чоловік і жінка
27 листопада 2024, 17:00Хабар у 60 тисяч доларів: співробітника СБУ відправили за ґрати
27 листопада 2024, 16:55Колишнього нардепа-колаборанта Царьова заочно засудили до 8 років в'язниці з конфіскацією майна
27 листопада 2024, 16:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі блоги »