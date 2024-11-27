Россияне атаковали дроном пограничное село на Сумщине: есть раненый
В среду, 27 ноября, около 15:20 российские военные беспилотником атаковали гражданскую инфраструктуру в селе Кондратовка Сумского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В результате атаки получил ранение 59-летний мужчина, находившийся вблизи своего дома.
Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.
Напомним, 27 ноября россияне сбросили боеприпас с дрона на авто спасателей в Днепропетровской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
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