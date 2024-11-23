фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

"Сьогодні вночі, 23 листопада, у небі над Сумщиною наші зенітники збили 9 ворожих "Шахедів"", – йдеться у повідомленні.

Всього з початку року підрозділи ППО області знищили 570 російських безпілотників.

Нагадаємо, вранці 22 листопада росіяни накрили касетними боєприпасами житловий сектор Краматорська на Донеччині. Є жертва та постраждалі.