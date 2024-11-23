Сили ППО знищили на Сумщині дев'ять російських дронів
Вночі 23 листопада сили протиповітряної оборони збили над Сумською областю дев'ять російських безпілотників типу Shahed
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
"Сьогодні вночі, 23 листопада, у небі над Сумщиною наші зенітники збили 9 ворожих "Шахедів"", – йдеться у повідомленні.
Всього з початку року підрозділи ППО області знищили 570 російських безпілотників.
Нагадаємо, вранці 22 листопада росіяни накрили касетними боєприпасами житловий сектор Краматорська на Донеччині. Є жертва та постраждалі.
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