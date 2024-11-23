Силы ПВО уничтожили в Сумской области девять российских дронов
Ночью 23 ноября силы противовоздушной обороны сбили над Сумской областью девять российских беспилотников типа Shahed
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
"Сегодня ночью, 23 ноября, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 9 вражеских "Шахедов"", – говорится в сообщении.
Всего с начала года подразделения ПВО области уничтожили 570 российских беспилотников.
Напомним, утром 22 ноября россияне накрыли кассетными боеприпасами жилой сектор Краматорска Донецкой области. Есть жертва и пострадавшие.
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