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21 серпня 2021, 16:15 301

На Сумщині шукають дитину, яка загубилася у лісі

21 серпня 2021, 16:15 301
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У Сумській області розшукують дитину, яка зникла під час збирання ягід

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка, Сумського району, під час збирання бузини у лісі зник хлопчик 2014 року народження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до пошуків дитини залучені працівники підрозділів Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та волонтери, з них від ДСНС України - 47 чоловік особового складу.

Разом з тим, міський голова Білопілля Юрій Зарко повідомив, що дитину звуть Богдан Хоменко. За його словами, хлопчик зник в районі села Нагорнівка.

"Хлопчик має ознаки психічного розладу і не розмовляє. Саме це ускладнює пошук. Хлопчик може сидіти на одному місці і не реагувати на оклики. Реагує на своє ім'я – Богдан, а також на "мультики" та "морозиво"", - повідомив мер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Буковині дитина ховалася від батьків у лісі.

ліс Україна Суми Сумська область дитина

 
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