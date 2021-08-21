На Сумщине ищут ребенка, который потерялся в лесу

В Сумской области разыскивают ребенка, который исчез во время сбора ягод

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"21 августа от Нацполиции к ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам ребенка привлечены сотрудники подразделений Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и волонтеры, из них от ДСНС Украины - 47 человек личного состава. Вместе с тем, мэр Белополья Юрий Зарко сообщил, что ребенка зовут Богдан Хоменко. По его словам, мальчик исчез в районе села Нагорнивка.

"Мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя - Богдан, а также на "мультики" и "мороженое"", - сообщил мэр.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Буковине ребенок прятался от родителей в лесу.