На Сумщині на дітей обвалився дах від гойдалок

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У Ромнах Сумської області на дітей під час катання на гойдалках упав дах від них

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Всі Суми".

Зазначається, що мати вирішила покатати 9-місячного сина на гойдалці в дитячому парку, але розваги ледь не закінчились трагедією. На сидіння поруч посадили 2-річну дівчинку. Однак повеселити дітей не вийшло: під час катання на них упав дах від цих самих гойдалок.

На щастя, дітей врятував зріст: саме з цієї причини шматок металу не дістав до них.

Нагадаємо, 24 липня у Коростені дитина зірвалась з 10-метрової висоти на скелю.