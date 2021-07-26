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26 липня 2021, 12:52 67

На Сумщині на дітей обвалився дах від гойдалок

26 липня 2021, 12:52 67
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Фото з відкритих джерел
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У Ромнах Сумської області на дітей під час катання на гойдалках упав дах від них

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Всі Суми".

Зазначається, що мати вирішила покатати 9-місячного сина на гойдалці в дитячому парку, але розваги ледь не закінчились трагедією. На сидіння поруч посадили 2-річну дівчинку. Однак повеселити дітей не вийшло: під час катання на них упав дах від цих самих гойдалок.

На щастя, дітей врятував зріст: саме з цієї причини шматок металу не дістав до них.

Нагадаємо, 24 липня у Коростені дитина зірвалась з 10-метрової висоти на скелю.

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