На Сумщине на детей обвалилась крыша от качелей
В Ромнах Сумской области на детей во время катания на качелях упала крыша от них
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Все Сумы".
Отмечается, что мать решила покатать 9-месячного сына на качелях в детском парке, но развлечения едва не закончились трагедией. На сиденье рядом посадили 2-летнюю девочку. Однако повеселить детей не получилось: во время катания на них упала крыша от этих самых качелей.
К счастью, детей спас рост: именно по этой причине кусок металла не достал до них.
Напомним, 24 июля в Коростене ребенок сорвался с 10-метровой высоты на скалу.
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