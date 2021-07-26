На Сумщине на детей обвалилась крыша от качелей

Фото из открытых источников

В Ромнах Сумской области на детей во время катания на качелях упала крыша от них

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Все Сумы".

Отмечается, что мать решила покатать 9-месячного сына на качелях в детском парке, но развлечения едва не закончились трагедией. На сиденье рядом посадили 2-летнюю девочку. Однако повеселить детей не получилось: во время катания на них упала крыша от этих самых качелей.

К счастью, детей спас рост: именно по этой причине кусок металла не достал до них.

Напомним, 24 июля в Коростене ребенок сорвался с 10-метровой высоты на скалу.