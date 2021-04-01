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01 апреля 2021, 08:41 292

На Прикарпатье восстановили подсчет голосов на довыборах в Раду: Шевченко обогнал Кошулинского

01 апреля 2021, 08:41 292
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На Ивано-Франковщине на округе №87 возобновили процесс подсчета голосов после голосования на довыборах в Раду - пока посчитано более 71% голосов избирателей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.

По состоянию на утро 1 апреля, в гонке лидирует выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк, который набрал 31,30% (11135 голосов избирателей). На второе место вышел бизнесмен Александр Шевченко - 28,83% (10257 голосов). На третье место переместился выдвиженец "Свободы" Руслан Кошулинский - он получил 28,80% (10247 голосов).

Общее количество обработанных протоколов участковых - 71,79%.

Напомним, ЦИК снова сменила председателя избирательной комиссии на округе №87 - уже второй раз за два дня.

31 марта ОИК возобновила работу и сразу же взяла "тайм-аут”.

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