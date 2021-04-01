На Прикарпатье восстановили подсчет голосов на довыборах в Раду: Шевченко обогнал Кошулинского

Между Вирастюком и Шевченко почти 900 голосов разницы

Между Вирастюком и Шевченко почти 900 голосов разницы

На Ивано-Франковщине на округе №87 возобновили процесс подсчета голосов после голосования на довыборах в Раду - пока посчитано более 71% голосов избирателей.

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